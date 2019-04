Paura per l’ex centrocampista dell’Inter, dopo l’ultima partita disputata con il Valencia. Ecco le ultime sulle condizioni di Kondogbia

Attimi di paura per l’ex calciatore dell’Inter Geoffrey Kondogbia. Il centrocampista francese, ora al Valencia, è finito in sala operatoria a causa di un coagulo di sangue nell’ematoma intramuscolare dopo l’infortunio rimediato nell’ultima gara di campionato contro il Rayo Vallecano.

Il peggio ora sembra essere passato grazie all’intervento tempestivo dei medici. Evitate complicazioni. Il giocatore si trova attualmente in ospedale, in attesa di essere dimesso e iniziare un programma personalizzato di recupero ma la sua stagione potrebbe essere finita anzitempo. Presto nuovi aggiornamenti. In bocca al lupo a Kondo!