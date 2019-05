Infortunio Krunic: il centrocampista dell’Empoli out per il Torino. Il giocatore bosniaco non è stato convocato da Andreazzoli

Brutta tegola per l’Empoli che perde Rade Krunic in avvicinamento alla vigilia della sfida decisiva in ottica salvezza contro il Torino, a sua volta alla ricerca di punti utili per l’Europa.

Il centrocampista di Andreazzoli non è stato convocato per la sfida del Castellani a causa di un problema all’adduttore e, a questo punto, è a rischio anche per l’ultimo match di campionato in programma a San Siro con l’Inter.