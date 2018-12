Infortunio Luis Alberto, chiede il cambio in Lazio-Cagliari

Infortunio Luis Alberto, il calciatore della Lazio si fa male e chiede il cambio a pochi minuti dalla fine del match

Infortunio Luis Alberto, il trequartista spagnolo si fa male in Lazio-Cagliari e abbandona il terreno di gioco. E’ stata una giornata positiva per la Lazio in termini di risultati, ma non dal punto di vista dell’infermeria che adesso si riempie con un nuovo calciatore. Al 76’ di gioco Luis Alberto è uscito dal campo per un infortunio, al suo posto ha fatto l’ingresso in campo l’esterno Lukaku.

Il calciatore della Lazio si è fermato all’improvviso e ha chiesto immediatamente il cambio al tecnico Simone Inzaghi, mentre l’Olimpico rumoreggiava. Nelle prossime ore si saprà di più circa l’entità dell’infortunio e gli eventuali esami da sostenere.