Il dottor Rodia fa chiarezza sull’infortunio di Luis Alberto, apparso dolorante nel corso della sfida fra Lazio e Bologna

Le condizioni di Luis Alberto non preoccupano il medico della Lazio, il dottor Rodia. Ecco le sue parole sul centrocampista spagnolo a Lazio Style Channel dopo la vittoria contro il Bologna.

«Non abbiamo riscontrato criticità. Le scelte di Inzaghi sono state prese in via precauzionale per evitare che qualche piccola sensazione potesse trasformarsi in problema».