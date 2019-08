Infortunio Lukic, affaticamento muscolare: Toro-Wolverhampton a rischio? 

Infortunio Lukic, il centrocampista del Toro ha accusato un affaticamento muscolare nel corso dell’allenamento: Wolverhampton a rischio?

Altro giorno di allenamenti per il Toro in vista dei playoff di Europa League. Nel corso della sessione tecnico-tattica, il centrocampista granata Sasa Lukic ha però accusato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Wolverhampton a rischio?

Ecco il comunicato del club: «Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica. Terapie per Lukic (affaticamento muscolare alla coscia sinistra) e lavoro personalizzato, ciascuno secondo le proprie esigenze, per Edera, Falque, Lyanco e Parigini. Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano allo stadio Olimpico Grande Torino».