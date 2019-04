Infortunio Mandzukic, problema al tendine: stagione finita

La Juventus perde anche Mario Mandzukic per un problema fisico. Infortunio Mandzukic: stagione finita per il croato

«Mandzukic, difficilmente lo riavremo prima della fine della stagione per il problema al tendine»: così Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Fiorentina sulle condizioni di Mario Mandzukic. Il centravanti croato, costretto a saltare la gara di ritorno contro l’Ajax, non è al meglio per un problema al tendine e non sarà in campo in questo finale di stagione con i bianconeri. Infortunio Mandzukic: le ultime.

Il centravanti della Juventus, pupillo e punto fermo per Allegri, ha concluso anzitempo la sua stagione. La Juve scenderà in campo domani sera contro la Fiorentina e dovrà fare a meno del numero 17. Niente gara Scudetto per lui e stagioni finita con oltre un mese d’anticipo.