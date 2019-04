Infortunio Manolas, un problema muscolare ha colpito il difensore della Roma nei minuti finali del match contro l’Udinese

Verso i minuti finali del match tra Roma e Udinese, il difensore dei giallorossi, Kostas Manolas, si è toccato la coscia sinistra ed ha iniziato a zoppicare in campo. Secondo quanto appreso dall’Olimpico si tratterebbe di un problema muscolare.

Il calciatore ha però continuato a restare in campo fino alla fine della partita e non è stato sostituito. Si spera che non sia nulla di grave e che sia stato solo un indurimento passeggero. Si attendono conferme nelle prossime ore.