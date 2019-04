Infortunio Manolas, il difensore della Roma ha riscontrato un problema muscolare nel corso del riscaldamento: gioca Juan Jesus dal 1′

Brutte notizie per la squadra di Ranieri. In vista dello scontro diretto in chiave Champions tra Inter e Roma, Ranieri dovrà fare a meno di Manolas. Il difensore della Roma, inserito tra i titolari, ha riscontrato un problema muscolare nel corso del riscaldamento.

Per questo motivo, il calciatore non sarà in campo, ma nemmeno in panchina. Al suo posto giocherà Juan Jesus dal 1′ contro l’Inter. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.