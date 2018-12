Infortunio Marek Hamsik, lo slovacco esce anzitempo per un problema muscolare: al suo posto entra Maksimovic

Al 22′ del primo tempo, il centrocampista del Napoli, Marek Hamsik ha accusato un dolore alla gamba a causa del fallo precedente. Dopo due minuti di consultazione con Carlo Ancelotti, lo slovacco ha optato per uscire dal campo in quanto il dolore era troppo forte. Al suo posto è entrato Maksimovic e il Napoli dovrà giocare per più di 60 minuti senza uno dei principali protagonisti della serata! Non si conosce ancora l’entità dell’infortunio, ma non sembra esser una cosa semplice considerate le smorfie del calciatore azzurro. Se ne saprà di più nelle prossime ore.