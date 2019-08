Infortunio Maroni, escluse fratture alla caviglia: il report della Samp

Infortunio Maroni, la Sampdoria ha escluso fratture alla caviglia per il fantasista argentino: il report medico

Buone notizie per Gonzalo Maroni della Samp. Per il fantasista argentino, uscito per infortunio poco dopo aver segnato il suo primo gol con la maglia blucerchiata, sono state escluse fratture alla caviglia.

Ecco il report medico del club: «Per quanto riguarda Gonzalo Maroni, uscito anzitempo dalla gara dello “Scida”, le prime lastre hanno escluso fratture ossee alla caviglia destra. Seguiranno ulteriori accertamenti».