Infortunio Marusic: salta Milan-Lazio

Il laterale destro dei biancocelesti out contro i rossoneri. Infortunio Marusic: out a San Siro contro il Milan

«Marusic ha avuto un indolenzimento importante contro il Sassuolo e domani non ci sarà»: con queste parole, pronunciate nel corso della conferenza stampa di presentazione di Milan–Lazio, Simone Inzaghi ha annunciato il forfait del laterale destro biancoceleste. Infortunio Marusic: le ultimissime.

Il laterale destro non sarà dunque in campo nella sfida tra Milan e Lazio. Un problema muscolare rimediato domenica scorsa contro il Sassuolo, per il calciatore che sarà costretto a saltare la sfida di San Siro, una sfida decisiva in chiave Champions League. Un forfait annunciato in casa Lazio.