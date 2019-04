Al 42′ di Spal-Genoa Mazzitelli deve arrendersi per un infortunio muscolare: cambio obbligato e Rolon al suo posto

Non c’è pace per Luca Mazzitelli, il centrocampista del Genoa si è dovuto arrendere ad un altro infortunio. Problema muscolare per l’ex Sassuolo che era tornato in campo da titolare dopo i soli 8′ giocati contro l’Inter. Al suo posto Prandelli fa entrare Rolon, seguiranno aggiornamenti.