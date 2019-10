Infortunio Medel: confermata la lesione al bicipite per il centrocampista cileno del Bologna. Un mese di stop

Brutta tegola per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Gary Medel in questi giorni non hanno dato esiti confortanti tuttavia.

L’esito ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero di circa quattro settimane. Il Pitbull salterà, quindi, la sfida contro l’Inter del 2 novembre.