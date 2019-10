Infortunio Medel: problema muscolare, lascia il ritiro del Cile

Infortunio Medel: tegola per il Bologna che per un po’ dovrà fare a meno dell’ex Inter infortunatosi in Nazionale

Tegola per l’Inter con l’infortunio di Alexis Sanchez ma tegola anche per il Bologna che probabilmente dovrà fare a meno per un po’ di Gary Medel. In occasione dell’amichevole Cile-Colombia di ieri, il centrocampista rossoblù ha riportato infatti un infortunio muscolare alla coscia destra.

L’ex Inter, come informa il comunicato ufficiale della Roja, è stato dunque già liberato dal ct e messo nuovamente a disposizione del club felsineo.