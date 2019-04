Infortunio Mertens: problema muscolare per il belga

Infortunio Mertens: dopo aver segnato Dries Mertens ha abbandonato il terreno di gioco per un problema muscolare

Gioia e dolore per Dries Mertens. Il belga, dopo aver riportato in vantaggio il Napoli con un tap-in sotto porta su cross di Callejon, si è infortunato. Pochi minuti dopo, infatti, il belga si è toccato la coscia e ha richiamato le attenzioni dello staff medico sanitario partenopeo.

Dopo le cure sul campo l’ex Psv ha chiesto il cambio, uscendo per far posto a Ounas. Il belga è uscito comunque sulle sue gambe e nei prossimi giorni sarà sottoposto a esami specifici per valutare l’entità dell’infortunio.