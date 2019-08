Infortunio Messi, l’argentino salterà l’esordio nella Liga del Barcellona

Infortunio Messi, l’argentino non ha smaltito il problema alla gamba destra e salterà l’esordio nella Liga del Barcellona

Messi non è ancora in grado di scendere in campo al meglio delle sue possibilità. E allora, dopo aver saltato le amichevoli contro il Napoli, l’argentino non ci sarà nemmeno all’esordio nella Liga del suo Barcellona.

Messi è fermo ai box dal colpo alla gamba destra che ha subito nel corso del primo allenamento stagionale. E salterà l’esordio nella Liga contro l’Athletic Bilbao al San Mames, in programma per venerdì sera.