Infortunio Messi: le condizioni della stella del Barcellona

Ecco il comunicato ufficiale del Barcellona per fare chiarezza sulle condizioni fisiche di Messi, che ha lamentato un infortunio

Problema per Lionel Messi: il giocatore del Barcellona ha abbandonato la sessione di allenamento per un dolore alla gamba destra.

Gli esami hanno evidenziato un infortunio: si tratta di una lesione di primo grado del soleo. Il comunicato blaugrana specifica: «Messi rimarrà a Barcellona e non viaggerà negli Stati Uniti per il tour del club. Il ritorno in campo dipenderà dal suo recupero dall’infortunio».