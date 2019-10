Infortunio Neymar, il Brasile trema: «Situazione preoccupante»

L’ennesimo infortunio ha stoppato il momento positivo di Neymar e ora il Brasile trema dopo le parole del medico: «Situazione preoccupante»

Dopo aver saltato le prime sette partite stagionali ed essere rientrato con prepotenza in Ligue 1 (quattro gol in cinque partite), Neymar si è ritrovato costretto a fare i conti con un infortunio. A Singapore, infatti, si è giocata Brasile-Nigeria, ma la sua gara è durata solo 12′. Il brasiliano ha sentito dolore alla coscia e ha chiesto immediatamente il cambio toccandosi la parte posteriore della coscia sinistra, dove ha messo poi del ghiaccio.

Dopo la partita sono arrivate le parole del medico dei verdeoro che non lasciano tranquilli i tifosi: «Dopo la partita, non ha provato più dolore la situazione è preoccupante, ovvio. Provava disagio. Voleva continuare, poi si è reso conto come non fosse il caso. La prima valutazione deve essere sempre precisa, ma è necessaria l’immagine (quindi l’esame) per capire cosa è successo davvero. Se si tratta solo di affaticamento muscolare o se ha bisogno di più cure».