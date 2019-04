Trauma al ginocchio destro per Nzonzi: Ranieri non lo convoca per Roma-Udinese

Nuovo infortunio in casa Roma, questa volta si ferma Steven Nzonzi che nella rifinitura ha subito un trauma al ginocchio sinistro e non è stato convocato per la gara di domani contro l’Udinese. Recuperati Perotti e Florenzi, Ranieri dovrà fare a meno del francese, ennesimo stop in una stagione non proprio fortunata.