Infortunio Pellegrini: una buona notizia per Di Francesco, il centrocampista torna arruolabile – 27 dicembre

Roma tornata sul campo di allenamento di Trigoria questa mattina, archiviata la vittoria in campionato col Sassuolo. Testa subito alla trasferta di Parma di sabato, fischio di inizio alle ore 15 dell’arbitro Manganiello. Nota lieta di giornata è stata il ritorno in gruppo di Lorenzo Pellegrini, dunque convocabile per l’Emilia seppur dall’inizio sulla trequarti ci sarà ancora Zaniolo. L’ex Sassuolo ha superato del tutto il problema al flessore ed è quindi arruolabile.

Infortunio Pellegrini, si allungano i tempi di recupero: out tre settimane – 6 dicembre

Brutte notizie da Trigoria per la Roma e per Lorenzo Pellegrini. La ricaduta al flessore che ha fermato nei giorni scorsi il centrocampista giallorosso, infatti, si è rivelato più grave del previsto. Secondo gli ultimi accertamenti, così, Pellegrini resterà ai box per le prossime tre settimane: rischia di rientrare soltanto con il nuovo anno…

Lorenzo Pellegrini alza bandiera bianca anche per la sfida contro il Cagliari – 5 dicembre

Lorenzo Pellegrini era pronto a tornare in campo con la maglia della Roma. Dopo aver saltato le gare con l’Inter e con il Real Madrid, il centrocampista giallorosso salterà anche la sfida con la Roma. Secondo Sky Sport, il centrocampista ha accusato una ricaduta al flessore e, salvo miracoli, non sarà a disposizione di mister Di Francesco per l’insidiosa trasferta di Cagliari.

Infortunio Pellegrini, provino negativo: salta Roma-Inter – 1 dicembre, ore 18.40

Eusebio Di Francesco perde un’altra pedina in vista della sfida di domani contro l’Inter. Lorenzo Pellegrini infatti non sarà a disposizione per la sua Roma: il provino effettuato oggi ha avuto esito negativo e non rientra nell’elenco dei convocati del tecnico giallorosso.

Infortunio Pellegrini, peggiora la situazione: può recuperare per l’Inter – 1 dicembre

Lorenzo Pellegrini ha riportato una piccola lesione muscolare contro l’Udinese, sabato scorso. Oggi farà un provino, con la speranza di recuperare almeno per la panchina. Il centrocampista della Roma potrebbe dunque recuperare per la gara contro l’Inter. La speranza di Di Francesco è quella di poterlo avere almeno per la panchina e per i 20-25 minuti finali della gara dell’Olimpico.

Infortunio Pellegrini, è lesione: salta anche l’Inter? – 26 novembre

Lorenzo Pellegrini, uno degli uomini più in forma della Roma, salterà le prossime gare della formazione giallorossa. Il centrocampista, schierato da trequartista nelle ultime uscite, ha lasciato il campo a Udine per un problema fisico. Il giocatore ha svolto gli esami di rito: confermata una lesione di primo grado al flessore. Il calciatore salterà sicuramente le gare contro Real Madrid e Inter. La Roma spera di recuperarlo per il match dell’8 dicembre contro il Cagliari.

Infortunio Pellegrini, peggiora la situazione: non solo Madrid, a rischio l’Inter! – 25 novembre

Non arrivano buone notizie dal reparto infermeria della Roma. Il problema di Lorenzo Pellegrini al flessore destro è più grave del previsto. Secondo il Corriere della Sera è quasi certa l’assenza per la gara contro il Real Madrid di Champions League. Ma non finisce qui, perché l’infortunio potrebbe tenere fuori il centrocampista anche per il big match di domenica sera contro l’Inter. Una tegola per Di Francesco in un momento particolare per la sua avventura in giallorosso.

Infortunio Pellegrini, risentimento muscolare al flessore destro – 24 Novembre, ore 19.17

Secondo alcune indiscrezioni, Lorenzo Pellegrini avrebbe riportato un risentimento muscolare al flessore destro. A destare preoccupazione sono le sue condizioni fisiche in vista della sfida Champions di martedì contro il Real Madrid.

Infortunio Pellegrini, il classe ’93 si accascia al 79′ e viene sostituito da Zaniolo

Brutte notizie per la Roma in vista del Real Madrid. Lorenzo Pellegrini, dopo l’ennesima super prestazione con i giallorossi, si è accasciato a terra ed è stato costretto ad abbandonare il campo nella sfida contro l’Udinese. Sostituito al 79′ per Zaniolo, il classe ’93 ha sentito dolore al flessore della coscia. Un problema che potrebbe tenerlo fuori non solo per la Champions ma più a lungo. Seguono aggiornamenti.