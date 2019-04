Infortunio Perin, colpo alla spalla per il portiere della Juve: salta Cagliari

Infortunio Perin, il portiere della Juventus ha subito un colpo alla spalla: salterà la sfida contro il Cagliari

Il portiere della Juventus, Mattia Perin, non sarà presente per la trasferta di Cagliari. A comunicarlo è stato l’allenatore dei bianconeri, Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

L’estremo difensore della Juve avrebbe subito un duro colpo alla spalla nel corso dell’allenamento. La decisione di non portarlo al Sardegna Arena è arrivata questa mattina dopo le visite mediche. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.