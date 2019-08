Infortunio Perotti: out contro il Genoa. Le ultime sul giocatore della Roma

Roma, si ferma Perotti: infortunio per l’attaccante della Roma. Le ultime in vista della sfida contro il Genoa

Brutte notizie per Fonseca in vista dell’esordio della sua Roma in Serie A, allo Stadio Olimpico contro il Genoa. Il tecnico dovrà fare a meno di Diego Perotti a causa di un infortunio.

Un problema muscolare ha costretto l’ex della sfida a dichiarare forfait. Al suo posto dovrebbe scendere in campo dal 1′ Kluivert. Si attende un report medico per chiarire le condizioni e i tempi di recupero di Perotti.