Infortunio Pinamonti, ginocchio ko: l’attaccante lascia il ritiro dell’Italia

Infortunio Pinamonti, l’attaccante della Nazionale Under 20 ha lasciato il ritiro per un problema al ginocchio: le sue condizioni

Così come riportato da Sky Sport, l’attaccante dell’Italia Under 20 e protagonista dei Mondiali U20, Andrea Pinamonti, ha lasciato il ritiro per infortunio.

Il centravanti ha accusato un problema al ginocchio che verrà valutato in queste ore. Questa mattina, Pinamonti è stato sottoposto ad esami strumentali per capire l’entità del problema e valutare un’eventuale sostituzione prima dell’esordio negli Europei contro la Spagna.