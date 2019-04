Il difensore della Lazio non sarà in campo domani sera contro il Milan. Infortunio Radu: out a San Siro. Le ultime

Un problema alla caviglia impedirà a Stefan Radu di scendere in campo domani sera a San Siro nella gara tra Milan e Lazio. Una sfida importante, forse decisiva, per la corsa Champions. Il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi dovrà rinunciare all’esperto difensore. Infortunio Radu: le ultimissime.

«Radu è fuori, non ha la caviglia a posto e abbiamo preferito non portarlo»: ha detto Simone Inzaghi in conferenza stampa. Niente da fare dunque per Stefan Radu, che, come Marusic, è costretto a dare forfait nella delicata trasferta di Milano.