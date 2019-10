Infortunio Ramsey: salta il match contro la Croazia

Infortunio Ramsey: ennesimo stop per il centrocampista della Juve che salterà il match contro i vice campioni del mondo croati

Ennesimo stop per Aaron Ramsey, non particolarmente fortunato in questo inizio di stagione. Convocato dal Ct Ryan Giggs per le sfide contro Slovacchia e Croazia dopo quasi un anno di assenza a causa diversi problemi fisici, il calciatore della Juventus ha saltato la gara contro la Slovacchia e sarà costretto ad alzare bandiera bianca anche contro la Croazia.

A dare conferma di quanto scritto è la stessa federazione gallese con una nota ufficiale nella quale comunica che Ramsey non ha recuperato la forma fisica ideale per essere incluso nella lista dei calciatori utilizzabili da Giggs per il match di questa sera contro i vice campioni del mondo.