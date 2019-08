Infortunio Ronaldo: salta l’amichevole di Villar Perosa

Infortunio Ronaldo: problema all’adduttore sinistro per il campione portoghese, che salterà l’amichevole di Villar Perosa

Cristiano Ronaldo non prenderà parte all’amichevole in famiglia di Villar Perosa. Problema fisico per il campione portoghese, che osserverà i compagni da bordocampo, per il dispiacere dei tanti tifosi presenti.

Lo comunica la Juventus tramite il suo profilo Twitter: «Cristiano Ronaldo sarà presente oggi a VillarPerosa, ma non parteciperà alla partitella a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro. Nei prossimi giorni svolgerà attività differenziata».