Infortunio Rugani, botta in allenamento per il bianconero: salta Bologna-Juventus di Coppa Italia in programma per questa sera

Sembrava destinato a giocare questa sera nel match di Coppa Italia tra Juventus e Bologna, ma alla fine Daniele Rugani non sarà presente sul campo del Dall’Ara. Il motivo dell’assenza del classe 94’ è da ricercare in un’infortunio dell’ultim’ora. Secondo le ultime indiscrezioni, Rugani avrebbe subito una botta in allenamento e non sarà dunque schierato dal primo minuto nella sfida degli ottavi di questa sera. Al suo posto, Massimiliano Allegri, garantirà spazio a Medhi Benatia che giocherà in coppa con Leonardo Bonucci in difesa.