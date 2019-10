Infortunio Sanchez: le parole del CT del Cile spaventano l’Inter

Infortunio Sanchez, ecco le parole del CT del Cile Rueda che spaventano l’Inter: «Se si decidesse di operare starebbe fuori due o tre mesi»

Sarà una Inter che dovrà fare a meno di Alexis Sanchez a causa dell’infortunio rimediato dal cileno nell’amichevole con la sua Nazionale. Ancora da decifrare i tempi di recupero, anche se il CT Rueda, in conferenza stampa, non è troppo ottimista.

«Perdiamo Alexis per questa partita e se l’Inter decidesse di operarlo starebbe fuori due o tre mesi. Dobbiamo aspettare in queste ore che decisione prenderà il club nerazzurro, per noi è Alexis Sanchez, per l’Inter è uno dei giocatori».