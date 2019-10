Infortunio Sensi, che tegola per l’Inter: ecco quando rientrerà

Infortunio Sensi, brutta tegola per l’Inter di Conte: ecco quando rientrerà il centrocampista arrivato in estate dal Sassuolo

Brutta tegola per l’Inter di Conte. Perché Sensi si è fatto male, di nuovo. Il centrocampista ex Sassuolo si è infatti fermato in allenamento e sarà costretto a saltare le prossime uscite dei nerazzurri.

Sensi resterà ai box, oltre che domani contro la squadra del suo passato, sicuramente anche per la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Staff medico al lavoro per rimetterlo in campo – secondo Tuttosport – tra Parma e Brescia.