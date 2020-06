Infortunio Sensi: il centrocampista va a Monaco di Baviera per un consulto medico

Infortunio Sensi: il centrocampista dell’Inter si è recato a Monaco di Baviera per un consulto medico

Il Corriere dello Sport aggiorna sulle condizioni di Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro si è recato nei giorni scorsi per un consulto medico con il professor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, come già accaduto a inizio dicembre. Si vuole capire il motivo di questi continui acciacchi muscolari che hanno condizionato la stagione dell’ex Sassuolo.

L’ex Sassuolo vuole tornare a disposizione per la parte finale di campionato e per l’Europa League. L’Inter non ha dubbi sul suo riscattp e, se la collaborazione tra lo staff medico diretto dal professor Volpi e il luminare Müller-Wohlfahrt porterà Sensi di nuovo al top, è convinta che sarà un grande acquisto estivo.