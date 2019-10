Infortunio Sensi, per il giocatore niente Nazionale. Esentato dal CT Mancini

Infortunio Sensi, il centrocampista viene esentato dal CT Mancini e non si unirà al resto della Nazionale. Per lui inizia il recupero

Stefano Sensi non raggiungerà Coverciano per unirsi al resto dei convocati in Nazionale. A causa dell’infortunio rimediato ieri sera contro la Juve, quindi, il centrocampista resterà a riposo in queste due settimane.

È la decisione del Ct Roberto Mancini, che l’ha esentato dagli impegni azzurri contro Grecia e Liechtenstein, match utili per le qualificazioni al prossimo Europeo.