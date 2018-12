Infortunio Sirigu, il portiere del Torino esce per un problema alla schiena: al suo posto entra Salvador Ichazo

Il portiere del Torino, Salvatore Sirigu, esce al 20′ del primo tempo per un problema alla schiena. Al suo posto entra Salvador Ichazo. Il portiere granata esce nel Derby contro la Juventus dopo un duro contatto aereo con Emre Can. Sirigu ha cercato a più riprese di evitare il cambio cercando di restare in campo, ma non è riuscito a sopportare il forte dolore. Non si conosce ancora l’entità dell’infortunio, nelle prossime ore seguiranno ulteriori aggiornamenti.