Infortunio Spinazzola, ko in allenamento: il comunicato della Roma

Infortunio Spinazzola, il terzino della Roma si è fermato nel corso dell’allenamento odierno per un problema muscolare: il comunicato del club

Brutte notizie della Roma in vista dell’inizio di stagione. Nel corso dell’allenamento odierno, il terzino giallorosso, Leonardo Spinazzola, si è fermato per infortunio.

Ecco il comunicato del club: «Spinazzola in seguito ad un problema muscolare accusato oggi in allenamento è stato sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato un evento distrattivo a carico del bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente per stabilire i tempi di recupero».