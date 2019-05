Problemi in casa Genoa. Infortunio Sturaro: il centrocampista rossoblù costretto a saltare il finale di stagione

Brutte notizie per Stefano Sturaro. Il centrocampista del Genoa, in gol contro la Juventus alcune settimane fa, ha vissuto e sta vivendo una stagione sfortunatissima. Il centrocampista, passato allo Sporting ma mai sceso in campo per un infortunio, era rientrato proprio nel match con i bianconeri ma ora è stato costretto nuovamente a fermarsi. Un mese fa un nuovo stop per un problema al ginocchio. Infortunio Sturaro: le ultime.

Le ultime notizie non sembrano essere confortanti: la distorsione al ginocchio ha interessato i legamenti e Stefano Sturaro dovrà essere operato. Domani visita a Villa Stuart per un consulto definitivo. Il centrocampista ex Juve salterà le ultime quattro partite, fondamentali per la permanenza in Serie A del Genoa di Prandelli.