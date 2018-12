Infortunio Suso, il centrocampista del Milan ha accusato un affaticamento muscolare nel corso dell’ultimo allenamento: Olympiacos a rischio

L’esterno d’attacco del Milan, Suso, si è fermato nell’ultimo allenamento prima della partenza per Atene. Il calciatore rossonero ha infatti accusato un affaticamento muscolare durante la rifinitura di stamattina. Per questo motivo, Suso non dovrebbe scendere in campo nella partita di domani sera contro l’Olympiakos, nell’ultima giornata di Europa League. Gattuso ha però già pronta l’alternativa, Samu Castillejo, calciatore che rientra dalla squalifica in Europa. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.