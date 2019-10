Infortunio Tomiyasu: lesione di secondo grado al bicipite femorale, out un mese

Infortunio Tomiyasu: il terzino giapponese del Bologna ha rimediato una lesione di secondo grado. Out un mese

Sosta per le Nazionali tremenda per il Bologna di Mihajlovic. Oltre a perdere Medel per un mese, i felsinei dovranno fare a meno anche di Takehiro Tomiyasu.

L’esterno giapponese è stato sottoposto oggi ad alcuni accertamenti dopo l’infortunio capitato nell’ultima partita disputata con il Giappone. Gli esami hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Dovrà stare fuori per un mese.