Infortunio Under, problema muscolare per il turco della Roma: fitta al quadricipite, subito sostituito durante la sfida casalinga al Torino

Avvio d’anno solare decisamente sfortunato per Cengiz Under, costretto alla sostituzione per infortunio dopo pochi minuti di gioco appena alla ripresa del campionato. Il suo Roma-Torino, infatti, si interrompe al primo allungo tentato: fitta al quadricipite e corsa bruscamente interrotta.

Valutata la situazione, Under ha subito fatto un cenno alla panchina: sostituzione immediata ed El Shaarawy in campo al suo posto. Per la Roma si tratta dell’ennesimo infortunio muscolare in stagione, un lungo elenco che a quanto pare è destinato ad allungarsi ancora.