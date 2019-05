Matias Vecino, centrocampista dei nerazzurri, ha lavorato in gruppo. Infortunio Vecino: ok per Inter-Chievo

Luciano Spalletti potrà contare nuovamente su Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, uscito malconcio dalla sfida contro l’Udinese, è tornato a lavorare in gruppo e si candida ad una maglia da titolare per la prossima sfida contro il Chievo. Infortunio Vecino: le ultime.

Secondo Sky Sport, il calciatore dell’Inter giocherà dal 1′ minuto nella gara contro il Chievo Verona. Il calciatore uruguaiano ha recuperato dai fastidi accusati contro l’Udinese e sarà in campo contro il Chievo. Un recupero importante per Luciano Spalletti in vista della sfida contro i clivensi, in programma domenica.