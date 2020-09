Infortunio Zaniolo, il calcio italiano si stringe intorno a lui: «Ti aspettiamo in campo» – FOTO

Il calcio italiano si è stretto intorno a Nicolò Zaniolo che, a 8 mesi di distanza dalla rottura del legamento crociato destro, ieri si è rotto il legamento crociato sinistro. Tantissima sfortuna per il classe 1999 ma anche tantissimo affetto da parte di giocatori, allenatori e club.

Stay strong Nicolò Zaniolo. See you back on the pitch, soon!

Forza Nicolò, ti siamo vicini e ti aspettiamo in campo! 💪🏻

