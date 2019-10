Infortunio Zapata: problema muscolare durante il match contro il Cile

Infortunio Zapata: l’attaccante dell’Atalanta e della Nazionale colombiana ha rimediato un infortunio durante il match contro il Cile che l’ha costretto ad uscire

Pessime notizie per Gasperini e per tutti i tifosi atalantini. Duvan Zapata è uscito intorno al 20′ del primo tempo durante Colombia-Cile per un problema muscolare. L’attaccante ha sentito male mentre calciava verso la porta; il ct colombiano ha provveduto al cambio perché così Zapata potrà subito sottoporsi agli esami di cui verrà tenuta al corrente anche l’Atalanta.

Secondo i media colombiani Zapata avrebbe accusato un problema all’adduttore destro che sarà chiarito con ulteriori esami medici.