Infortunio Zappacosta, si teme la rottura del crociato. Esami in corso

Infortunio Zappacosta, si teme la rottura del crociato al ginocchio destro. Il terzino sta svolgendo gli esami del caso

Si teme un lungo infortunio per Davide Zappacosta. A quanto trapela il giocatore della Roma, in prestito dal Chelsea, avrebbe riportato la rottura del crociato del ginocchio destro e, in questi minuti, sta effettuando gli esami del caso.

Sarebbe l’ennesimo problema per la squadra di Fonseca che da inizio stagiona ha a che fare con tantissimi problemi fisici che affliggono i suoi giocatori.