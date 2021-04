Inghilterra, tifosi di Liverpool e United protestano contro le proprietà

In Inghilterra non si placano le proteste per la Superlega, i tifosi di United e Liverpool accendono lo scontro con i proprietari

In Inghilterra non accennano a placarsi le proteste dei tifosi delle squadre firmatarie per la Superlega. Come riporta il Corriere dello Sport ci sono state manifestazioni e pressioni da parte dei tifosi di Manchester United e Liverpool verso le proprietà dei club.

Tra i tifosi dei Reds gira una petizione che invita gli azionisti di maggioranza John Henry e Mike Gordon a cedere la società Liverpool, intanto dalla tifoseria organizzata è stato annunciato che saranno tolte le coreografie da Anfield fino a che non ci sarà la cessione. Contestazioni anche a Old Trafford verso Glazer, che non avrebbe intenzione di cedere lo United se non davanti a un’offerta che superi i 4,6 miliardi di euro.