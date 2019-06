Inglese Atalanta: spunta un’offerta al Napoli! Ecco la risposta degli azzurri

Offerta dell’Atalanta per il cartellino di Roberto Inglese, reduce dal prestito al Parma. Ecco la replica del Napoli

Il Napoli dice no alla proposta dell’Atalanta per Roberto Inglese. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, firma della Gazzetta dello Sport, gli orobici avevano avanzato un’offerta di 20 milioni di euro più bonus per l’ex numero 45 crociato.

L’Atalanta ha comunque rinforzato l’attacco con l’acquisto di Luis Muriel dal Siviglia. Resta da capire il destino di Inglese, con il Napoli che non concede sconti.