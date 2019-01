Inglese, futuro all’Atalanta? Per il Napoli è una possibilità

Il futuro di Roberto Inglese sembra destinato a continuare lontano da Napoli. L’Atalanta è in pole per il suo trasferimento

Inglese è una delle piacevoli conferme di questa Serie A. L’attaccante ha totalizzato 6 gol in 16 presenze e resta quindi oggetto del desiderio di molti club italiani di metà classifica. Il Napoli, peraltro, non sembra intenzionato a puntare più di tanto sull’attaccante classe 1991.

L’estate scorsa Inglese era stato girato al Parma nella formula del prestito con diritto di riscatto, prevedendo tuttavia un controriscatto per il Napoli, che rimane proprietario del cartellino. Ora la società campana sta valutando la possibilità di un suo trasferimento all’Atalanta a partire dalla prossima stagione. Il ds bergamasco sta premendo molto per trovare subito l’intesa, ma Giuntoli vorrebbe rinviare la trattativa al prossimo giugno, per lasciare al ragazzo la possibilità di riflettere bene sull’offerta.