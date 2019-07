Inglese Parma: il peso tattico dell’attaccante crociato

Roberto Inglese è stato tatticamente importantissimo nel Parma. E lo sarà anche nel corso della prossima stagione

Il raggiungimento dell’accordo tra Parma e Napoli per Roberto Inglese è un’ottima notizia per D’Aversa. La formazione emiliana è la squadra col baricentro più basso della Serie A, si sceglie di attaccare in ripartenza e in spazi larghi.

Sotto questo punto di vista, Inglese è un ottimo compromesso tattico. Oltre che bravo a giocare spalle alla porta e nello stacco aereo, è pure piuttosto rapido nell’aggressione della profondità. Insomma, un grande rinforzo per D’Aversa.