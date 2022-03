Insigne: «Grande occasione sprecata, sicuramente tanto demerito da parte nostra». Le sue parole

Le parole di Lorenzo Insigne ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta in Napoli Milan:

«Sicuramente molto demerito da parte nostra, abbiamo lottato fino alla fine ma dispiace perché c’era tanta gente che ci ha sostenuto oggi. Ci dispiace tanto di non aver fatto felice i nostri tifosi. Sapevamo che oggi era una grande occasione che abbiamo sprecato, non possiamo piangerci addosso perché ci sono tante partite e pochi punti. Dobbiamo rimanere concentrati. C’è tanta tristezza per non aver vinto, meglio analizzare a mente fredda domani le cose giuste e sbagliate. C’è tanta voglia di rimanere nella storia del Napoli, se giochiamo come stasera non si ricorderà nessuno. Dobbiamo fare molto meglio. Dobbiamo ripartire dalle cose buone, le analizzeremo con il mister e ora è inutile pensare alla sconfitta. Per spiegare a parole è difficile, dobbiamo solo continuare a lavorare e fare grandi prestazioni. Bisogna dare un po’ di più tutti insieme»