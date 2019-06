Insigne sul futuro al Napoli: «Ho tante pressioni, non vincere fa male»

Lorenzo Insigne, dal ritiro della Nazionale, ha parlato del futuro, chiarendo la sua volontà in vista della prossima stagione

Il futuro di Lorenzo Insigne sembra essere più chiaro. Il giocatore, dal ritiro della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole sulla possibilità di andar via da Napoli.

«Ho tante pressioni, si aspettano tanto da me, ma il periodo brutto è passato. Io vorrei dare il triplo… Il Napoli non vince da parecchio, fa male. Sono in Nazionale e sto cercando di preparare tutto al massimo. Ognuno di noi sa che c’è un periodo così. Con le mie qualità dovrei dare sempre di più. So di averlo. Sono arrivato a 28 anni ad essere capitano del Napoli, della mia squadra del cuore. Poi ci sta, vogliamo vincere perché arriviamo sempre secondi, pure in Champions siamo stati vicino al passaggio del turno. Bisogna fare qualcosina per vincere i trofei. A fine carriera vuoi averli in bacheca, soprattutto per la squadra e la qualità» ha dichiarato il giocatore del Napoli.