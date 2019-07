Inter, abbraccio social tra Asamoah e Conte: «Bello rivederti Mister»

Il terzino dell’Inter, Kwadwo Asamoah, ha finalmente raggiunto i compagni e mister Conte alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile. Il giocatore ghanese ha espresso tutta la sua felicità per il rientro in gruppo sul suo profilo Twitter.

Un saluto particolare, però, lo ha riservato all’allenatore dei nerazzurri, Antonio Conte. Il loro primo incontro infatti risale ai tempi in cui il leccese allenava la Juventus. Ecco il saluto di Asa: «Pronto per iniziare la nuova stagione! Felice di rivederti Mister».

Ready to start the new season! Happy to see you again Mister 💪🏿⚫️🔵 #Training @inter #ForzaInter #Amala

Pronto per iniziare la nuova stagione!

Felice di rivederti Mister 💪🏿⚫️🔵 #Training @inter #ForzaInter #Amala pic.twitter.com/wDLN4YJJQn

— Kwadwo Asamoah (@Asabob20) July 31, 2019