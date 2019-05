L’Inter ha definito l’acquisto di Agoumé dallo Sochaux: il classe 2002 è considerato essere il nuovo Pogba

Come riporta il Corriere dello Sport, l’Inter ha quasi definito il passaggio di Lucien Agoumé del Sochaux.

Nelle casse francesi, che lo avrebbero perso a zero nel 2020, finiranno ben 4.5 milioni. Il centrocampista francese è considerato in patria il “nuovo Pogba”. Il classe 2002 gioca nella Nazionale Under 17 della Francia.