Inter, Paulo Dybala è l’alternativa a Lukaku: la situazione

Calciomercato Inter, la trattativa per Lukaku si complica: ma i nerazzurri hanno pronta l’alternativa Dybala. La situazione

Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, l’Inter proverà a chiudere per Edin Dzeko in settimana. Il delicato momento societario della Roma ha portato ad un rallentamento nella trattativa.

Dopo il bosniaco, l’obiettivo principale per completare il tandem d’attacco è Romelu Lukaku del Manchester United. La trattativa però è complicata. In caso non dovesse andare in porto, l’Inter punterebbe tutto su Paulo Dybala, pallino di Marotta.